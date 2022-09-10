Фото: Александр Усик принял участие в благотворительном баскетбольном матче

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) принял участие в благотворительном баскетбольном матче, который состоялся в киевском спорткомплексе «Авангард».
Ожидается, что средства от благотворительного матча пойдут на восстановление спорткомплекса.
Фото: из личного архива Александра Усика
Фото: из личного архива Александра Усика
Напомним, в августе этого года Усик одержал повторную победу над двукратным чемпионом дивизиона британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), после чего вызвал на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), который заявил, что рассчитывает заработать за этот поединок £ 500 млн.
В начале сентября Фьюри официально вызвал на бой Джошуа, сообщив, что готов провести добровольную защиту против него в декабре.
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