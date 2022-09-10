Ли Джинлианг предложил Хамзату Чимаеву познакомиться с Китаем

Китайский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ли Джинлианг высказался о бывшем сопернике шведе Хамзате Чимаеве.

Напомним, бойцы встречались в октябре 2021 года на турнире UFC 267, и Чимаев победил удушающим приёмом в первом раунде.

«Хамзат хороший парень. Когда я сказал ему, что вне клетки мы друзья, он согласился. Он также сказал, что хотел бы приехать в Китай, чтобы познакомиться с нашей страной и понять, сможет ли он в будущем выступить здесь.

Я сказал ему: «Просто позвони мне, если вдруг приедешь». Я могу познакомить его с интересными местами. Если он захочет вкусно поесть, то пусть позвонит мне. Я могу показать ему немало вкусной еды на моей родине», – приводит слова бойца издание MMA News.