Майки Гарсия: Канело в любом случае проведёт реванш с Биволом

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес проведёт реванш с Дмитрием Биволом, невзирая на результат поединка россиянина с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Канело в любом случае проведёт реванш с Биволом. В любом случае. Он сделает это. Он не из тех, кто позволяет такому проходить бесследно. Он захочет избавиться от занозы. И единственный способ сделать это – провести реванш», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее в интервью Бивол сравнил поединок против Канело с потенциальным боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) с соотечественником Артуром Бетербиевым.