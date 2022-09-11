Тренер: не думаю, что для Джошуа правильно встречаться с Фьюри сейчас

Мэнни Роблес, бывший тренер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Энди Руиса-младшего, высказался о потенциальном титульном мегафайте между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Не думаю, что для Энтони Джошуа было бы правильно встречаться с Тайсоном Фьюри в данный момент. Мне кажется, что правильнее для него будет провести парочку промежуточных боёв. И если он планирует подраться с Тайсоном Фьюри, то лучше подбирать соперников, у которых похожий стиль.

Прежде чем выходить на бой с таким соперником, как Фьюри, вам нужно подготовиться. В конце концов, Тайсон – лидер супертяжёлого веса», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу iD Boxing.