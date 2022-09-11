«Кусок дерьма, скажи что-то сейчас!» В UFC опубликовали видео потасовки Чимаева и Холланда

Бойцовский промоушен UFC опубликовал видео нашумевшей потасовки между бойцами организации полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом, сорвавшими финальную пресс-конференцию перед турниром UFC 279, который состоится сегодня, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).
Бойцы начали со словесной перепалки, после чего Чимаев ударил Холланда ногою в грудь. Американец попытался ответить, однако в дело вмешались окружающие, разнявшие спортсменов.
Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC
Позже Чимаев с серьёзным перевесом (3,8 кг) не уложился в лимит полусреднего дивизиона (до 77 кг) и сорвал поединок с американским ветераном Нейтом Диазом, на замену которому вышел Холланд. Диаз же проведёт поединок с именитым соотечественником Тони Фергюсоном.
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