Чимаев и Холланд появились на стадионе перед боем на турнире UFC 279

Шведский боец полусреднего веса Хамзат Чимаев появился на арене в Лас-Вегасе перед боем с Кевином Холландом в рамках турнира UFC 279.

Холланд также уже прибыл на стадион.

Напомним, изначально Чимаев должен был подраться с Диазом в главном бою турнира, однако, из-за того, что Хамзат не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось изменить главный кард предстоящего турнира. Теперь Чимаев встретится с Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.

В главном поединке турнира встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.

Добавим, на пресс-конференции перед турнирном UFC 279 между Холландом и Чимаевым произошла потасовка. Бойцы начали со словесной перепалки, после чего Чимаев ударил Холланда ногой в грудь. Холланд попытался ответить, но в дело вмешались окружающие, разнявшие спортсменов. В итоге, президент UFC Дана Уайт отменил конференцию.