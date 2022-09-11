Родригес раздельным решением судей победил Ли на UFC 279

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного карда китаец Джинлианг Ли встретился с американцем Даниэлем Родригесом.
Бой продлился все три раунда, в результате которых победу раздельным решением судей одержал Даниэль Родригес. Американец одержал 17-ю победу в карьере при двух поражениях. Также эта победа стала для него четвёртой кряду.
Джинлианг Ли, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 19-ти победах.
Напомним, в главном событии вечера встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон. В соглавном поединке будут драться Хамзат Чимаев и Кевин Холланд.
Ранее в рамках главного карда молдавский боец Ион Куцелаба удушающим приёмом в первом раунде проиграл бразильцу Джонни Уокеру.
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