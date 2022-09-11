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Родригес раздельным решением судей победил Ли на UFC 279

Родригес раздельным решением судей победил Ли на UFC 279
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного карда китаец Джинлианг Ли встретился с американцем Даниэлем Родригесом.

Бой продлился все три раунда, в результате которых победу раздельным решением судей одержал Даниэль Родригес. Американец одержал 17-ю победу в карьере при двух поражениях. Также эта победа стала для него четвёртой кряду.

Джинлианг Ли, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 19-ти победах.

Напомним, в главном событии вечера встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон. В соглавном поединке будут драться Хамзат Чимаев и Кевин Холланд.

Ранее в рамках главного карда молдавский боец Ион Куцелаба удушающим приёмом в первом раунде проиграл бразильцу Джонни Уокеру.

UFC 2022. UFC 279, Лас-Вегас, США
Джинлианг Ли - Даниэль Родригес (W)
11 сентября 2022, воскресенье. 06:10 МСК
Даниэль Родригес
Окончено
SD
Джинлианг Ли
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