Чимаев — о победе над Холландом: дайте мне парней из главного боя, одолею обоих

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках соглавного боя шведский боец Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

После окончания поединка Чимаев дал свои комментарии относительно боя. «Я самый опасный парень здесь, я убью всех! Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Я знаю, что должен был сделать вес, но никто не может меня остановить. Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!» – заявил Чимаев в интервью Джо Рогану.

Напомним, в рамках главного события вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном.