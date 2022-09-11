Генри Сехудо отреагировал на поединок Чимаева и Холланда
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о шведском бойце Хамзате Чимаеве, который сегодня, 11 сентября, встречался с представителем США Кевином Холландом.
«На этой неделе было много ненужной драмы, но Хамзат Чимаев – плохой мучжина! Какой же он особенный талант», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Напомним, что в ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках соглавного боя шведский боец Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом. Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Боец чеченского происхождения пока не потерпел ни одного поражения.
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