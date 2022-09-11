Чимаев нанёс всего один удар по ходу боя с Холландом. Американец — ни одного

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках соглавного боя шведский боец Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

За время, проведённое в октагоне, Хамзат Чимаев нанёс сопернику всего один удар, сделал два тейкдауна и предпринял две попытки сабмишена. На счету американского бойца ни одного удара, тейкдауна, попытки сабмишена или переворота.

Напомним, в главном событии вечера встречались американцы Тони Фергюсон и Нейт Диаз. Досрочную победу в четвёртом раунде удушающим приёмом одержал Диаз.

Новость по теме Чимаев в первом раунде победил Холланда удушающим приёмом

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: