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Чимаев сумел продлить серию без поражений. На счету шведского бойца 12 побед подряд

Чимаев сумел продлить серию без поражений. На счету шведского бойца 12 побед подряд
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28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом в со-главном поединке UFC 279, который проходил в ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе.

Отметим, что Чимаев должен был драться в главном бое вечера против Нейта Диаза, однако провалил взвешивание на 3,5 кг. На UFC 279 он дрался в промежуточном весе с Холландом.

После этого поединка Хамзат продлил победную серию до 12 боёв, при этом не потерпев ни одного поражения.

Также накануне Чимаев повздорил с Холландом перед пресс-конференцией, после чего разгорелась масштабная потасовка с участием окружения бойцов, из-за которой Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений «всеобщей безопасности».

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