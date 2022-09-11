Дана Уайт прокомментировал освистывание Чимаева фанатами

Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал поведение болельщиков, который освистывали Хамзата Чимаева на взвешивании перед боем с Кевином Холландом, а также во время и после него.
«Нет, я не удивлён такой реакцией. Они сумасшедшие. Если ты не делаешь вес, ты получаешь такую реакцию. Эти парни — профессионалы своего дела. Они должны показывать готовый вес и демонстрировать хорошую форму. Поэтому нет, я не шокирован. Я шокирован тем, сколько сейчас вертолётов», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.
Напомним, в рамках главного события UFC 279 Нейт Диаз удушающим приёмом в четвёртом раунде победил Тони Фергюсона. В соглавном бою Хамзат Чимаев таким же образом в первом раунде одолел Кевина Холланда.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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