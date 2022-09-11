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Глава UFC ответил на вопрос о возврате билетов из-за обновления бойцовского карда

Глава UFC ответил на вопрос о возврате билетов из-за обновления бойцовского карда
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что организации не пришлось возвращать билеты зрителям из-за обновления основного карда турнира.

«Я об этом разговаривал сегодня утром. Когда главное событие меняется, тебе приходится возвращать деньги за билеты. Но нам не только не пришлось возвращать деньги за билеты, мы продали ещё 250 билетов в тот день. Хотя мы не знали, в какую сторону развернутся события. И как я ранее объявлял, это уже 25-й случай подряд, когда все билеты были распроданы. Выручка с продаж составила $ 5,67 млн», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 279.

Напомним, Хамзат Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

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