Дана Уайт прокомментировал вероятность организации боя между Чимаевым и Ковингтоном
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал вероятность организации боя между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном.
«Не знаю. Особенно после того, как он не сделал вес. Но вообще у нас есть много вариантов для Хамзата. Возможно, это будет в полусреднем или всё-таки среднем весе», — ответил глава UFC на пресс-конференции после турнира.
Напомним, Хамзат Чимаев на турнире UFC 279 встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом. Для него эта победа стала 12-й в карьере. Боец чеченского происхождения пока не потерпел ни одного поражения.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой.
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