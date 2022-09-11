Дана Уайт ответил на вопрос, в каком весе он хочет видеть Чимаева

Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в среднем весе.



«Определённо 185 фунтов (83,9 кг — лимит среднего веса — Прим. «Чемпионата»). Больше никаких боёв в промежуточном весе», — сообщил Уайт на пресс-конференции после окончания UFC 279.



За день до начала турнира UFC 279 Хамзат Чимаев не уложился в вес, чтобы подраться с Нейтом Диазом, как было запланировано изначально. В итоге Чимаеву достался бой с Кевином Холландом, а Нейт Диаз встретился с Тони Фергюсоном.



Чимаев в рамках со-главного события UFC 279 выиграл у Холланда удушающим приёмом в первом раунде, не пропустив при этом ни одного удара. На счету бойца 12 поединков в смешанных единоборствах и 12 побед в них.