Дана Уайт ответил на вопрос, в каком весе он хочет видеть Чимаева
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Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в среднем весе.
«Определённо 185 фунтов (83,9 кг — лимит среднего веса — Прим. «Чемпионата»). Больше никаких боёв в промежуточном весе», — сообщил Уайт на пресс-конференции после окончания UFC 279.
За день до начала турнира UFC 279 Хамзат Чимаев не уложился в вес, чтобы подраться с Нейтом Диазом, как было запланировано изначально. В итоге Чимаеву достался бой с Кевином Холландом, а Нейт Диаз встретился с Тони Фергюсоном.
Чимаев в рамках со-главного события UFC 279 выиграл у Холланда удушающим приёмом в первом раунде, не пропустив при этом ни одного удара. На счету бойца 12 поединков в смешанных единоборствах и 12 побед в них.
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