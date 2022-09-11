«Почему нет? Я же делал его раньше». Чимаев — о дальнейших выступлениях в полусреднем весе

Шведскому бойцу смешанных единоборств Хамзату Чимаеву задали вопрос, сможет ли он уложиться в лимит полусреднего веса, если ему дадут титульный бой.



«Почему нет? Я же делал его раньше. Посмотрим, я пока не знаю. Я вижу это так — вернусь обратно домой, послушаю своего тренера. Если он скажет возвращаться в полусредний вес, мы вернёмся туда. Если он скажет переходить в более тяжёлый вес, мы поднимемся. Мне всё равно. Я просто делаю свою работу на сборах. Я упорно тренируюсь и послезавтра уже вернусь к тренировкам. У меня ничего нет в жизни, кроме зала. Не знаю, что я буду делать, когда закончу карьеру», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.



В со-главном событии UFC 279 Хамзат Чимаев одержал победу над Кевином Холландом удушающим приёмом в первом раунде.

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