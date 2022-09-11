«Я бы убил его». Чимаев — о несостоявшемся поединке с Диазом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на отмену поединка с американцем Нейтом Диазом, который должен был состояться на турнире UFC 279.

Напомним, основной кард турнира претерпел изменения, так как Чимаев не сумел сделать вес. Хамзат в итоге вышел на бой с Кевином Холладом, а Нейт Диаз — с Тони Фергюсоном.

«Я бы убил его. Я был бы в тюрьме, так что, возможно, я должен быть счастлив», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде поединка удушающим приёмом. Для него эта победа стала 12-й в карьере. Пока Хамзат не потерпел ни одного поражения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: