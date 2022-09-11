«Я бы убил его». Чимаев — о несостоявшемся поединке с Диазом
Поделиться
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на отмену поединка с американцем Нейтом Диазом, который должен был состояться на турнире UFC 279.
Напомним, основной кард турнира претерпел изменения, так как Чимаев не сумел сделать вес. Хамзат в итоге вышел на бой с Кевином Холладом, а Нейт Диаз — с Тони Фергюсоном.
«Я бы убил его. Я был бы в тюрьме, так что, возможно, я должен быть счастлив», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.
Бой между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде поединка удушающим приёмом. Для него эта победа стала 12-й в карьере. Пока Хамзат не потерпел ни одного поражения.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
20:10
-
18:57
-
17:17
-
16:45
-
14:52
-
14:28
-
14:03
-
13:07
-
13:01
-
12:55
-
11:36
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:10
-
09:02
-
08:54
-
08:37
-
08:25
-
08:18
-
08:05
-
07:49
-
07:39
-
07:37
-
07:29
-
07:05
-
06:54
Партнерский контент