«Посмотрите взвешивание — и вы узнаете, кто больше звезда». Чимаев — о своей популярности

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев высказался о том, что он более популярная личность, чем его несостоявшийся соперник Нейт Диаз.



«Посмотрите взвешивание в соцсетях и увидите, у кого больше всего просмотров. И вы поймёте, кто из нас больше звезда. У меня 8 миллионов просмотров, у Диаза — 6 миллионов.



Люди могут сказать, что они не хотят смотреть, как я сражаюсь. Они лжецы. Все хотят смотреть мои бои, все хотят видеть убийцу. Я профессиональный спортсмен», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.



Изначально бой Чимаева с Диазом должен был возглавить UFC 279, но Хамзат не уложился в вес, после чего получил поединок с Кевином Холландом.



Чимаев одержал победу над Холландом удушающим приёмом в первом раунде.