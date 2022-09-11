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«Посмотрите взвешивание — и вы узнаете, кто больше звезда». Чимаев — о своей популярности

«Посмотрите взвешивание — и вы узнаете, кто больше звезда». Чимаев — о своей популярности
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Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев высказался о том, что он более популярная личность, чем его несостоявшийся соперник Нейт Диаз.

«Посмотрите взвешивание в соцсетях и увидите, у кого больше всего просмотров. И вы поймёте, кто из нас больше звезда. У меня 8 миллионов просмотров, у Диаза — 6 миллионов.

Люди могут сказать, что они не хотят смотреть, как я сражаюсь. Они лжецы. Все хотят смотреть мои бои, все хотят видеть убийцу. Я профессиональный спортсмен», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.

Изначально бой Чимаева с Диазом должен был возглавить UFC 279, но Хамзат не уложился в вес, после чего получил поединок с Кевином Холландом.

Чимаев одержал победу над Холландом удушающим приёмом в первом раунде.

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