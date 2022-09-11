Сехудо: Чимаев пропустил лишь один значительный удар за карьеру в UFC. Это просто смешно!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо отреагировал на победу Хамзата Чимаева в поединке с Кевином Холландом.

«Хамзат Чимаев пропустил лишь один значительный удар за всю свою карьеру в UFC, за исключением боя с Гилбертом Бёрнсом. Это просто смешно! Доминирующий борец, преданный борьбе — опасный рецепт в этом виде спорта», — написал Сехудо в своих социальных сетях.



Напомним, бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом в рамках турнира UFC 279 завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде поединка удушающим приёмом. Для него эта победа стала 12-й в карьере. Хамзат пока не потерпел ни одного поражения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: