«Он хороший парень». Чимаев пригласил Холланда в Швецию

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев после боя с Кевином Холландом высказался об отношениях с американским бойцом и пригласил его в Швецию.



«Он хороший парень, мне он нравится. Бывало, что мы не переносили друг друга, как это было перед боем. Но это была война, и мы хотели убить друг друга. Сейчас война окончена. Если он хочет, то может приехать ко мне в зал и быть одним из нас. Он хороший и жёсткий парень. Ему нужно научиться многим вещам», — заявил Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.



На турнире UFC 279, состоявшемся в ночь на 11 сентября, поединок Хамзата Чимаева с Кевином Холландом стал со-главным событием вечера.



Чимаев одержал победу над соперников удушающим приёмом в первом раунде и не позволив Холланду нанести ни одного удара.