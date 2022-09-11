Головкин: Канело потерял связь с реальностью и не может адекватно оценивать вещи

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал слова мексиканца Сауля Канело Альвареса о том, что он проиграл всего два раунда в поединке с Дмитрием Биволом. Головкин заявил, что Канело «потерял связь с реальностью».
«С моей стороны было бы неуместно предполагать, каким был счёт. Я не судья. Люди, вероятно, всё равно будут сомневаться в моём мнении об этом, поэтому я не хочу ничего комментировать. Но Бивол выглядел лучше, а его победа была убедительнее, чем показывает счёт.
Поведение его соперника, Канело, поднявшего руки после боя и позже сказавшего, что он проиграл всего пару раундов, просто показывает, что он потерял связь с реальностью и неспособность адекватно оценивать вещи», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.
Боксёр проиграл бой на 16-й секунде раунда без единого удара:
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