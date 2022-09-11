Чимаев: меня волнует семья, карьера и деньги, а не освистывающие фанаты

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что ему безразлично то, как его победу восприняли фанаты из зала.
Напомним, Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. После победы во время речи на октагоне в его сторону свистели болельщики.
«Вас действительно это волнует? Меня — нет. Меня волнует моя семья, моя карьера и мои деньги. А по поводу них — мне фиолетово. Сегодня люди могут быть со мной, а завтра — уже нет. Я настоящий парень, а не фальшивый. Мне нравятся настоящие люди, а не фейковые, которые перестраиваются. Ребята, дерьмо случается, и мне это не нравится.
Изначально мой вес не был таким большим, но доктор сказал, чтобы я прекратил гонять вес. Мне было плохо в ту ночь — и одновременно я был зол. Я даже думал не драться, а полететь домой. Но зная, сколько денег было потрачено… Я даже был готов отдать все свои деньги, лишь бы подраться с Нейтом», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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