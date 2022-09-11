«Разве это бой?» Чимаев раскритиковал поединок Диаз — Фергюсон

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о главном поединке турнира UFC 279, в котором сошлись Нейт Диаз и Тони Фергюсон.



Бой завершился победой Диаза, который провёл удушающий приём в четвёртом раунде.



«Разве это бой? Вы видели, как они наносят удары руками, ногами, их грэпплинг? Разве так дерутся? Я же выхожу убивать… Я понимаю, что такие, как Диаз, дерутся у себя дома, поэтому внимание приковано к нему, и люди думают, что он умеет драться. Подерись он у меня дома, никому не понравилось бы его выступление. У меня дома никто бы не произнес имени Диаза, а если кто-то и произнёс бы, его бы убили», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.



Чимаев в со-главном событии вечера удушающим приёмом победил американца Кевина Холланда.