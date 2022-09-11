«Ахмат — сила». Рамзан Кадыров отреагировал на победу Чимаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в социальных сетях выступление проспекта полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзата Чимаева (12-0) на турнире UFC 279, который состоялся сегодня, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Чимаев выступил в соглавном событии турнира, в первом раунде «задушив» рейтингового американца Кевина Холланда (23-8). Победа стала для него шестой подряд в организации.

«Ахмат — сила», – написал Кадыров.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что рассматривает переход Чимаева в средний вес (до 84 кг) из-за проблем с весосгонкой. Сам же боец, проваливший взвешивание перед UFC 279, сообщил, что не отказывается от дальнейших выступлений в полусреднем дивизионе.