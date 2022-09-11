Заур Абдуллаев одержал досрочную победу в Челябинске, остановив мексиканца Страффона
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Завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC в Челябинске. В главном событии рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Заур Абдуллаев (15-1, 9 KO) встретился в 10-раундовом бою с мексиканцем Джованни Страффоном (24-4-1, 17 KO).
Бойцы начали поединок с пристрелки, никто не стремился форсировать события. Мексиканец работал преимущественно в наскоках, россиянин же удерживал его, работая передней рукой.
В третьем раунде Абдуллаев поднял темп, однако Страффон не смог подхватить инициативу, зачастую разряжаясь по блоку. К пятому раунду преимущество россиянина стало очевидным, он свободно попадал по сопернику, после чего угол мексиканца принял решение не выпускать его на шестой раунд. Абдуллаев TKO 6.
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