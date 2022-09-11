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Переговоры между Фьюри и Джошуа приостановлены из-за смерти королевы Великобритании

Переговоры между Фьюри и Джошуа приостановлены из-за смерти королевы Великобритании
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщил, что переговоры о поединке с соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) приостановлены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся на 96-м году жизни в минувший четверг, 8 сентября.

«Я и Тайсон не считаем это уместным в данный момент из-за уважения к королевской семье», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Напомним, ранее Фьюри официально бросил Джошуа вызов, сообщив, что готов подраться с ним в декабре, а также предложил ему 40% от призового фонда. Позже промоутер Джошуа, Эдди Хирн, сообщил, что его подопечный согласился на условия, и обозначил потенциальную дату боя.

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