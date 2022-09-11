Экс-боец UFC: Диаза хотели наказать Чимаевым за нежелание драться с Макгрегором

Бывший боец и комментатор UFC Дэн Харди не считает, что у американского ветерана Нейта Диаза были шансы в бою со шведским проспектом полусреднего веса (до 77 кг) Хамзатом Чимаевым.

Харди ответил в социальных сетях на пост экс-чемпиона организации Майкла Биспинга, посчитавшего, что Диаз смог бы навязать борьбу Чимаеву.

«Очевидно, от вас ожидают не только боёв, в которых вы можете победить, но и равных шансов. И в этом суть, Биспинг. Ты знаешь это, я знаю, Диаз знает и UFC знает. Это не был честный бой. UFC хотели наказать его за то, что он не подрался с Конором», – написал Харди.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в социальных сетях выступление Хамзата Чимаева на UFC 279.