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Кормье: падение Фергюсона в UFC получилось очень крутым

Кормье: падение Фергюсона в UFC получилось очень крутым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о своём отношении к главному поединку турнира UFC 279 между американскими ветеранами Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном.

«Я считаю, что самое обескураживающее во всём этом – падение Тони Фергюсона. И это грустно, ведь он так долго был хорош в дивизионе, где так тяжело стать чемпионом. Он удерживал лишь часть пояса, когда стал временным чемпионом.

На пике Тони был так же хорош, как и другие, но его падение получилось очень крутым. Оно не было плавным. Такое ощущение, будто он упал со скалы. Интересно будет посмотреть, что он будет делать дальше», – сказал Кормье в рамках эфира UFC 279.

Напомним, поражение от Диаза стало для 38-летнего Фергюсона пятым подряд.

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