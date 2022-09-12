Кормье: падение Фергюсона в UFC получилось очень крутым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о своём отношении к главному поединку турнира UFC 279 между американскими ветеранами Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном.

«Я считаю, что самое обескураживающее во всём этом – падение Тони Фергюсона. И это грустно, ведь он так долго был хорош в дивизионе, где так тяжело стать чемпионом. Он удерживал лишь часть пояса, когда стал временным чемпионом.

На пике Тони был так же хорош, как и другие, но его падение получилось очень крутым. Оно не было плавным. Такое ощущение, будто он упал со скалы. Интересно будет посмотреть, что он будет делать дальше», – сказал Кормье в рамках эфира UFC 279.

Напомним, поражение от Диаза стало для 38-летнего Фергюсона пятым подряд.