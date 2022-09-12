Дана Уайт прокомментировал инцидент с участником UFC 279, оказавшимся после боя на улице
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент с участником турнира UFC 279 бразильским полутяжеловесом Джонни Уокером, который после своего боя с молдаванином Ионом Куцелабой оказался на улице в одной экипировке.
Ранее тренер бойца Джон Кавана сообщил в социальных сетях, что Уокеру не дали досмотреть турнир, после чего он с командой покинул арену, не успев даже переодеться.
«Думаю, это началось с коронавируса, когда организаторы начали увозить бойцов сразу же после боёв. Я не знаю, почему это произошло, мы бы не выбросили Джонни Уокера на улицу без обуви, я уверен… Да? Мы, чёрт возьми, выбросили его прямо на улицу? Это жёстко. Даже и не знаю», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17
-
16:45
-
14:52
-
14:28
-
14:03
-
13:07
-
13:01
-
12:55
-
11:36
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:10
-
09:02
-
08:54
-
08:37
-
08:25
-
08:18
-
08:05
Партнерский контент