Дана Уайт прокомментировал инцидент с участником UFC 279, оказавшимся после боя на улице

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент с участником турнира UFC 279 бразильским полутяжеловесом Джонни Уокером, который после своего боя с молдаванином Ионом Куцелабой оказался на улице в одной экипировке.

Ранее тренер бойца Джон Кавана сообщил в социальных сетях, что Уокеру не дали досмотреть турнир, после чего он с командой покинул арену, не успев даже переодеться.

«Думаю, это началось с коронавируса, когда организаторы начали увозить бойцов сразу же после боёв. Я не знаю, почему это произошло, мы бы не выбросили Джонни Уокера на улицу без обуви, я уверен… Да? Мы, чёрт возьми, выбросили его прямо на улицу? Это жёстко. Даже и не знаю», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.