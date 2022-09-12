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Хасбик подписал контракт с UFC

Хасбик подписал контракт с UFC
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Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC, сообщает ТАСС.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — сообщил источник.

Также сообщается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг. Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта, он находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

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