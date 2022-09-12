Экс-боец UFC умер от рака

Бывший боец UFC Элиас Теодору умер в возрасте 34 лет. Причиной смерти стал рак. Об этом сообщает MMA Junkie.

До своей смерти Теодору публично не рассказывал о своей болезни. По словам журналиста TSN Аарона Бронстетера, у Теодору был диагностирован рак печени четвёртой стадии.

С 2014 по 2019 год Теодору 11 раз выступал в UFC. Его карьера взлетела вверх, когда он выиграл TUF Nations, нокаутировав Шелдона Уэсткотта. В дальнейшем он побеждал таких бойцов, как Сезар Феррейра, Сэм Алви, Эрик Андерс и Тревор Смит. Его единственные три поражения в промоушене произошли против многолетних претендентов Тьяго Сантоса, Брэда Тавареса и Дерека Брансона.

После поражения Брансону в мае 2019 года Теодору был уволен из UFC. Несмотря на довольно успешный рекорд Теодору в UFC (8-3), президент промоушена Дана Уайт заявил, что решение о расставании было основано на маловероятности того, что Теодору станет бойцом первой пятёрки.

После своего ухода он показал рекорд 3-0, причём последнюю победу он одержал в декабре над Брайаном Бейкером.



В последние годы своей карьеры Теодору стал активным сторонником дестигматизации и разрешения медицинского каннабиса. В январе 2020 года он стал первым профессиональным спортсменом, получившим разрешение на его терапевтическое использование (TUE).