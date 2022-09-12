Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Губерниев прокомментировал подписание блогером Хасбиком контракта с UFC

Губерниев прокомментировал подписание блогером Хасбиком контракта с UFC
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу новости о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC.

«Прекрасно. Порадуемся за него. Это всем на пользу. Надо понимать, что это бизнес-промоушен. UFC — молодцы. Надо помочь таким людям, как он. Это отличная и совершенно блестящая идея», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:

Новость по теме
Хасбик подписал контракт с UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022