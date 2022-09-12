Губерниев прокомментировал подписание блогером Хасбиком контракта с UFC
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу новости о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC.
«Прекрасно. Порадуемся за него. Это всем на пользу. Надо понимать, что это бизнес-промоушен. UFC — молодцы. Надо помочь таким людям, как он. Это отличная и совершенно блестящая идея», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
Новость по темеХасбик подписал контракт с UFC
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