«У него есть всё». Канело Альварес — о потенциальном бое между Фьюри и Усиком

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) высказался по поводу потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик — действительно великий боец, я слежу за ним очень давно. Он отличный боксёр с большим набором навыков. Но я думаю, что у Фьюри есть всё: вес, его боксёрские навыки. Думаю, что Усику будет трудно», – приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в августе этого года Усик одержал повторную победу над двукратным чемпионом дивизиона британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), после чего вызвал на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), который заявил, что рассчитывает заработать за этот поединок £ 500 млн.



В начале сентября Фьюри официально вызвал на бой Джошуа, сообщив, что готов провести добровольную защиту против него в декабре.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: