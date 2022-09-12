Канело ответил, пожмёт ли Головкину руку после боя

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу поединка с Геннадием Головкиным.

«Он всегда говорил, что я не очень-то и хорош, что я — позор для Мексики. И всякое такое. Именно по этой причине я на него зол. Но больше всего я на него зол, так как он не может всё это сказать мне в глаза. Когда мы стоим друг напротив друга, он почему-то молчит. И это меня бесит. Но я отдаю ему должное как бойцу. Он хорош, очень тяжёлый соперник, сильный и умный, один из величайших в истории бокса.

Это будет одна из величайших моих побед. Будет сложно в каждом раунде, но где-то в 9-м, 10-м или 11-м раунде я завершу поединок досрочной победой. Будет ли рукопожатие после боя? Не знаю… Мы пожали руки друг другу во втором поединке. Казалось, всё хорошо, и тут он начал после боя что-то там обо мне говорить. Я же всегда хорошо и уважительно высказываюсь о соперниках. Уважаю оппонентов и до боя, и после. Я и вправду не знаю, будет ли рукопожатие после боя», — сказал Канело на YouTube-канале Matchroom Boxing.