Головкин: я сделал всё для победы в первом бою с Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин по-прежнему считает, что одержал победу в первом бою с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся в сентябре 2017 года.

«Существует человеческий фактор. Когда раунд проходит в среднем темпе, то, как правило, его выигрывает тот, кто выигрывает концовку. Ты наносишь больше ударов, чаще попадаешь, но смазываешь концовку, последние 10–15 секунд, и судьи отдают победу в раунде сопернику.

Когда встречаются боксёры такого высокого класса, каждая ошибка несёт за собой последствия. Мы оба не допускали ошибок. Это и есть класс бокса. Мы показали высокий уровень, и я считаю, что сделал всё необходимое для победы», – сказал Головкин в интервью DAZN.