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Промоутер: Фьюри сводил Кличко в школу на глазах у 50 тысяч человек

Промоутер: Фьюри сводил Кличко в школу на глазах у 50 тысяч человек
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), объяснил, что подвигло его подписать Цыганского короля в начале 2018 года.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри сенсационно перебоксировал на выезде в Германии украинца Владимира Кличко, после чего ушёл из бокса, за два с половиной года простоя растолстев до 180 кг.

«Во-первых, он завоевал титул чемпиона мира. Он победил Владимира Кличко, лучшего в своём поколении, на глазах у 50 тысяч человек. Он сводил его в школу.

Я подвёл Тайсона к титульному поединку, после чего он был организован через стороннего промоутера [Боба Арума]. Я не считал, что он победит в Германии. Я считал, что он победит, если подерётся в Великобритании», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Audible UK.

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