«Это будет убедительная победа». Карл Фрэмптон дал прогноз на бой Канело — Головкин 3
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Карл Фрэмптон высказался о третьем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США).
«Головкин остановил Риоту Мурату в объединительном бою, но в начале поединка смотрелся не лучшим образом. Единственное, что ему не по силам – возраст, бой с Канело опоздал на несколько лет.
Головкин один из лучших нокаутёров поколения, и это всегда даёт ему шанс, но на элитном уровне всё сводится к доле секунды, будь то реакция, скорость удара, контроль дистанции или движение. Я хотел бы, чтобы Головкин победил, но я чувствую, что это будет убедительная победа Канело», – приводит слова Фрэмптона The Belfast Telegraph.
Новость по темеГоловкин: я сделал всё для победы в первом бою с Канело
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