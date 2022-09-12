Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В Британии любят неудачников. Кого он побил?» Тедди Атлас раскритиковал Энтони Джошуа

«В Британии любят неудачников. Кого он побил?» Тедди Атлас раскритиковал Энтони Джошуа
Комментарии

Известный американский тренер Тедди Атлас раскритиковал оппозицию двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«При всём уважении, но британские фанаты любят хороших неудачников. Джошуа нокаутировал Чарльза Мартина, которого нет в списке великих бойцов. Джошуа – переоценённый парень. Не могу высказаться точнее. Кого он побил?

Ещё раз, кого он побил? Он проигрывал и проигрывал нокаутом. Окей, он провёл два боя с Усиком – его потрясли, он проиграл решением, он проявил мужество. Но его нокаутировал Руис, принявший бой в последний момент. Я всегда считал, что Джошуа переоценивают, но он приносит большие деньги», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Новость по теме
Тренер: не думаю, что для Джошуа правильно встречаться с Фьюри сейчас
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022