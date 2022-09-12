«Готовы к неделе боя». Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас (США) на третий бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится на этих выходных и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.

«В Вегасе. Готовы к неделе боя», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Геннадия Головкина

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал мексиканец.

На кону третьего боя Альвареса и Головкина будут стоять все чемпионские титулы основных боксёрских организаций (WBC, WBA, IBF и WBO) во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие Канело.