«Готовы к неделе боя». Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас (США) на третий бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится на этих выходных и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.
«В Вегасе. Готовы к неделе боя», – написал боец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Геннадия Головкина
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал мексиканец.
На кону третьего боя Альвареса и Головкина будут стоять все чемпионские титулы основных боксёрских организаций (WBC, WBA, IBF и WBO) во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие Канело.
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