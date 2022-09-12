Промоушен Top Rank официально объявил о бое Василия Ломаченко 30 октября
Поделиться
Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 30 октября в Нью-Йорке (США).
В главном событии экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound 34-летний украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) встретится с 26-летним американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, пройдёт в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг).
В соглавном событии вечера двукратный олимпийский чемпион и проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) 28-летний кубинец Робейси Рамирес (10-1, 6 KO) сойдётся в 10-раундовом бою с бывшим чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) 30-летним американцем Джесси Магдалено (29-1, 18 KO).
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10
-
12:55
-
11:10
-
10:09
-
09:22
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17
-
16:45
Партнерский контент