Промоушен Top Rank официально объявил о бое Василия Ломаченко 30 октября

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 30 октября в Нью-Йорке (США).

В главном событии экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound 34-летний украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) встретится с 26-летним американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, пройдёт в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг).

В соглавном событии вечера двукратный олимпийский чемпион и проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) 28-летний кубинец Робейси Рамирес (10-1, 6 KO) сойдётся в 10-раундовом бою с бывшим чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) 30-летним американцем Джесси Магдалено (29-1, 18 KO).