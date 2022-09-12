Бывший боец UFC: у Чимаева много дарований, но интеллект — не один из них

Бывший боец UFC, а ныне тренер и комментатор, американец Джош Томпсон прокомментировал выступление шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева в бою с американцем Кевином Холландом, который состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.

«Чимаев потратил много сил в первых тейкдаунах. Даже комментаторы отметили, что он тяжело дышит. Он относится к бойцам, которые так дерутся. Но что он будет делать, если столкнётся с тем, кто всё выдержит, а у него кончатся силы? Чимаев хороший боец, и у него много дарований, но интеллект – не один из них», – сказал Томпсон в эфире YouTube-подкаста Weighing In.

Ранее победу Чимаева на UFC 279 прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.