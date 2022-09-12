«Талант поколения». Стерлинг высказался о Чимаеве после его победы над Холландом
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг высказался о выступлении шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева в бою с американцем Кевином Холландом, который состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.
«Хамзат Чимаев – совершенный зверь и выдающийся атлет. И выдающийся боец. Парень – талант этого поколения в MMA, как по мне. Холланд – жёсткий чувак. Взгляните на его послужной список, пусть он и проигрывал. Посмотрите, каких парней он нокаутировал. А потом приходит Чимаев и сводит конкуренцию на нет», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее победу Чимаева на UFC 279 прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Новость по теме«Ахмат — сила». Рамзан Кадыров отреагировал на победу Чимаева
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