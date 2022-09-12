Стерлинг: как Усман встанет на ноги, если Чимаев повалит его?
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг высказался о возможном поединке между нигерийцем Камару Усманом и шведом Хамзатом Чимаевым.
«Что касается Усмана, то, как мне кажется, в бою с ним Чимаев лишится некоторых преимуществ. Но если он переведёт Усмана на землю, как Усман будет подниматься? Одно из своих поражений он потерпел, когда его финишировали рычагом локтя.
Мы видели, как в бою с Майей парень «забрал» его спину, но рефери остановил их. И мы не знаем, что произошло бы, если бы рефери позволил продолжить. Вопросов хватает. Но это интересный бой», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее победу Чимаева на UFC 279 прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Новость по теме«Ахмат — сила». Рамзан Кадыров отреагировал на победу Чимаева
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
00:29
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10
-
12:55
-
11:10
-
10:09
-
09:22
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17
Партнерский контент