Стерлинг: как Усман встанет на ноги, если Чимаев повалит его?

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг высказался о возможном поединке между нигерийцем Камару Усманом и шведом Хамзатом Чимаевым.

«Что касается Усмана, то, как мне кажется, в бою с ним Чимаев лишится некоторых преимуществ. Но если он переведёт Усмана на землю, как Усман будет подниматься? Одно из своих поражений он потерпел, когда его финишировали рычагом локтя.

Мы видели, как в бою с Майей парень «забрал» его спину, но рефери остановил их. И мы не знаем, что произошло бы, если бы рефери позволил продолжить. Вопросов хватает. Но это интересный бой», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее победу Чимаева на UFC 279 прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.