«Чушь». Легендарный рефери UFC прокомментировал реакцию Чимаева на провал взвешивания

Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор Bellator «Большой» Джон Маккарти прокомментировал слова шведского полусредневеса Хамзата Чимаева, заявившего, что он мог продолжить весосгонку перед турниром UFC 279.

Напомним, Чимаев не смог уложиться в лимит 77 кг из-за остановки врача, превысив его более чем на 3 кг.

«Это просто чушь, хватит, перестаньте, это полная чушь. Я знаю доктора, о котором они говорят. Я не хочу называть его имя, но он работает в UFC, и он отличный парень. Мне он нравится.

Очевидно, он сказал остановиться, потому что знал, что Чимаев уже был обезвожен. Что ещё должен сказать доктор? «Нет, продолжайте до возможного успеха или попадания в больницу», – сказал Маккарти в рамках своего YouTube-подкаста.