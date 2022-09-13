Хабиб высказался о проваленном взвешивании Чимаева на турнире UFC 279

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации вокруг шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева перед турниром UFC 279.

«Если вы мусульманин, вам нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: «Эй, не делай этого». Я недавно смотрел взвешивание Хамзата Чимаева. Я следил за тем, что происходит с его весом, и смотрел на его команду. Мусульман вокруг него нет, и это очень плохо. Потому что если ты мусульманин, то тебе нужны хорошие, сильные люди вокруг тебя. Они скажут: «Вернись, сделай это», — приводит слова Хабиба Ringside24.

Напомним, изначально Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, однако Хамзат провалил взвешивание перед турниром. В итоге Чимаев подрался с Кевином Холландом, которого победил в первом раунде.

Отметим, перед турниром Чимаев, Холланд и Диаз устроили массовую стычку.