Ломаченко: хочу посвятить бой с Ортисом моему украинскому народу

Украинский боксёр Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с 26-летним американцем Джэмейном Ортисом. Поединок состоится 30 октября в Нью-Йорке.

«Я хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью ношу флаг каждый раз, когда выхожу на ринг. Я люблю свой вид спорта, и я так рад вернуться. Моя цель — завоевать титул абсолютного чемпиона в лёгком весе, но я не буду относиться легкомысленно к Джамейну Ортису. Мэдисон-Сквер-Гарден и театр Хулу в MSG были особенными местами в моей карьере. и я с нетерпением жду 29 октября, когда у меня будет больше замечательных воспоминаний», — приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, пройдёт в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг).

Свой последний бой Василий Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.