Усик рассказал о планах сыграть в матче чемпионата Украины по футболу
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Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что хочет сыграть в чемпионате Украины.
«У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду «Полесье». А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, – Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге.
Я буду готовиться к Высшей лиге, я немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Да, я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я как раз Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть», — сказал Усик на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, в августе Усик победил британца Энтони Джошуа.
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