Канело рассказал о мотивации перед боем с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес рассказал, что его мотивирует перед выходом на каждый поединок.



«Я люблю бокс. Хочу добиться здесь всего, на что способен. Мне нравится драться с лучшими, с чемпионами в разных категориях. Моя мотивация в том, чтобы оставить за собой наследие. И неважно, с кем ты выходишь на ринг. Я всегда буду упорно готовиться к каждому поединку», — цитирует Альвареса BoxingScene.



Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.

Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.

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Боксёр проиграл бой на 16-й секунде боя без единого удара.