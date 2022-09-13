Адесанья: Чимаев не смог сделать вес, его можно побить за это

Чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с американцем Кевином Холландом.

«Это было чертовски безумно. Скажите привет Кевину… С ума можно сойти. Он неплохо контролировал себя, вроде бы держал позицию и пытался найти лучшее решение. Но Хамзат был на шаг-два впереди. Однако он не смог сделать вес, так что его можно побить за это», — приводит слова Адесаньи BJ Penn.

Напомним, бой Чимаева и Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.