Адесанья: Чимаев не смог сделать вес, его можно побить за это

Чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с американцем Кевином Холландом.
«Это было чертовски безумно. Скажите привет Кевину… С ума можно сойти. Он неплохо контролировал себя, вроде бы держал позицию и пытался найти лучшее решение. Но Хамзат был на шаг-два впереди. Однако он не смог сделать вес, так что его можно побить за это», — приводит слова Адесаньи BJ Penn.
Напомним, бой Чимаева и Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
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