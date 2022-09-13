Хабиб рассказал, сколько он весит после ухода из спорта

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько он весит после того, как ушёл из профессионального спорта.

«Когда я был активным бойцом, я всегда весил 86-87 килограммов. И я гонял до 70 килограммов. Это примерно 16 килограммов. Я закончил карьеру и набрал 4-5 килограммов и ничего не могу с этим поделать. Или мне нужно тренироваться по 4-5 часов в день, чтобы вернуться в 86 килограммов, или жить счастливой жизнью. Два выбора – как думаете, какой я сделаю? Конечно, быть счастливым, пить пепси», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Eman Channel.

Ранее Хабиб высказался о ситуации вокруг шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева перед турниром UFC 279.

Хабиб показал, как накачать плечи: